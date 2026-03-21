新宿高島屋のランドセル特設売り場で、品定めする親子＝18日、東京都渋谷区デパートやスーパーで、2027年春に入学する小学1年生向けのランドセル商戦が早くも始まった。25年春の入学者の平均購入価格は6万円超と15年前の約1.7倍まで上がっており、今商戦も値上がり傾向は続く。少子化で子ども1人にかけられる金額が増える中、原材料費の高騰や高機能化が背景にある。新宿高島屋（東京）は18日に特設売り場をオープンした。人気