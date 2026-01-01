「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）“路上の伝説”朝倉未来（３３）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝がフェザー級タイトルマッチに挑み、無敗王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス＝に１回２分５４秒、ＴＫＯ負けした。４万５０４３人の観衆が静まり返った。朝倉はグラウンドでバックを取られ、無慈悲なまでに殴られ続け、レフェリーが試合を止めた。相手へのダメージ