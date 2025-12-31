¿¿¶õ2½Å¹½Â¤¤Ç²¹ÅÙ¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°ÆÃÍ­¤Î½­¤¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢µíÆý¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¤¤Ë¥À¥¤¥½¡¼¤«¤é¤â¡Ö¿¿¶õ2½Å¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Çò¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¿¿¶õ2½Å¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Çò¡Ë²Á³Ê