ガールズグランプリを14、16年と2度制し、ガールズケイリン草創期に第一線で活躍した梶田舞（38＝埼玉）が今年いっぱいで引退することとなった。自身がXで発表した。東京都出身。トライアスロンを経て、ガールズケイリンが新たにスタートすることを知り、自転車の世界へ。13年プロデビュー。たぐいまれな勝負強さで14、16年のガールズグランプリを制した。21年に静岡で落車。検査でガンが発見され、手術。翌年、復帰した。