“神山チルドレン”がいよいよデビューする。16、17日に伊東温泉競輪場で日本競輪選手養成所の卒業記念レースが行われた。昨年就任した神山雄一郎所長にとって“1期生”。「点数は付けられないが、やるべきことは全てやれたと思う」。慣れてきたスーツ姿でしみじみと振り返った。レジェンドが候補生に伝えたかったのは昔ながらの練習と、公営競技選手としての自覚だった。滝澤正光前所長に続き“神山教場”を設立。なるべく