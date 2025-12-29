東京競馬記者クラブ（加盟１６社）は１２月２９日、２０２５年度の東京競馬記者クラブ賞として戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝を選出した。選出理由はダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）でドバイ・シーマクラシックを制して、レース後の「ベリーベリーホース」のインタビューでも大きな話題を呼び、国内でもＪＲＡ年間１３２勝を挙げて関東騎手１位（全国２位）と活躍。エリザベス女王