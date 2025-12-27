A deep image of interstellar comet 3I/ATLAS captured by the Gemini South telescope © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist via Wikimedia Commons 予算削減、政治判断、計画変更、組織の揺らぎ……2025年のNASAはニュースが出るたびに「まじか…」と頭を抱えるような展開の連続でした。でも、その裏側ではバケモノ級のサイエンス成果が次々と