日本航空のCMで侍に大変身米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が“侍”に大変身を遂げた。大谷とサポート契約を結ぶ日本航空（JAL）が来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けたキャンペーンを実施。公開されたCM内の姿にファンからは「和服もお似合い」「何やらせても様になる」などの声があがっている。袴姿の大谷のバックショットから始まる動画。「侍よ再び、世界へ斬り込め」のナレーションと共に