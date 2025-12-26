突如公開、大谷翔平がスポンサーCMで…「えーーー！」「カッコいい」 1本の動画が話題沸騰
日本航空のCMで侍に大変身
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が“侍”に大変身を遂げた。大谷とサポート契約を結ぶ日本航空（JAL）が来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けたキャンペーンを実施。公開されたCM内の姿にファンからは「和服もお似合い」「何やらせても様になる」などの声があがっている。
袴姿の大谷のバックショットから始まる動画。「侍よ 再び、世界へ斬り込め」のナレーションと共に、刀を握った大谷が居合い斬りを披露し、「いざ勝負」と口上を述べている。JALが公開したWBCの観戦チケットが当たるキャンペーンCMの一幕だ。
大谷を起用したCMが、同社の公式YouTubeチャンネルで公開されると、突然の変身がSNS上で話題を呼んでいる。
「大谷翔平が侍…！ハカマ！袴！」
「和服もお似合い カッコいい」
「居合斬りの練習する裏側とかめっちゃ見たいんですが」
「大谷くん、日本刀の扱いかっこよき こういうの初めてですよね」
「侍谷さんカッコええ」
「ちょ！大谷JAL侍がカッコ良すぎるんだが」
「すごい！ついに刀を振った」
「眼福 大谷選手は何やらせても様になるわ」
「えーーーめっちゃカッコイイ！ 侍大谷翔平いいですね」
大谷はすでに日本代表としてWBC出場を明言。侍ジャパンの一員として再び世界を相手に戦う大谷にピッタリの変身に、喜びの声が相次いでいた。
（THE ANSWER編集部）