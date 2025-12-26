中国メディアの参考消息は19日、「Cビューティーブランドがハイパーローカル化で勝利する方法」と題する米メディア、ジンデイリーの記事を紹介した。記事はまず、「中国美容市場での成功は長年にわたり、グローバルブランドが築き上げてきたシンプルなパターンを踏襲してきた。つまり、スター商品を発売し、著名人を起用し、大規模な全国キャンペーンを展開し、全国展開していくというものだ。しかし、このアプローチは今、失敗