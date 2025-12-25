東京・西東京市で母子4人が死亡し、母親の交際相手とみられる男性が遺体で見つかった事件で、男性は死後10日程度経過していたことがわかりました。また、男性のスマホからは会社に休むとメッセージが送られていて、誰かが生存を装った可能性もあるということです。■亡くなった男性、死亡した母親と交際か亡くなった、中窪新太郎さん。写真は成人式で撮影されたもの。現在は建築関係の会社に勤めていました。住んでいたとみられる