都民ファーストの会の中山詩都東京都議（26）が超党派の飲み会を開いたと報告する集合写真に対し、日本維新の会の齋藤尚哉北区区議（36）などから批判が上がった。だが立憲民主党・中谷一馬衆院議員をはじめ、中山氏を擁護する声が続出している。「写真とノリが公人としては軽率であったと反省」SNS上で波紋を広げたのは、中山氏による2025年12月23日のX投稿だ。国民民主党の山口花東京都議（28）と高橋巧東京都議（27）、立憲民主