《過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》──実業家・宮崎麗果（37）が12月24日、インスタグラムで自身が経営する会社の税務申告において関係当局から指摘を受けたことを報告した。今後は、専門家の助言をもとに必要な修正申告と納税を行うという。【写真】宮崎麗果がこっそり消していた“赤白フェラーリ”インスタ投稿。バーキン、エルメスのバッグも。記者の直撃に目を向く宮崎同日、東京国税庁は架空の業務