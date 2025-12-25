12月24日夜、静岡市清水区で74歳の男性の首元に包丁を突き付け「殺すぞ、死ね」などと脅した疑いで52歳の男が現行犯逮捕されました。 暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市清水区三保に住む自称溶接工の男（52）です。警察の調べによりますと、男は24日午後8時10分頃、静岡市清水区三保に住む無職の男性（74）の自宅で、男性の首元に包丁を突き付けて、「殺すぞ、死ね」などと言って脅した疑いが持たれてい