アイドルグループTravis Japanの中村海人（28）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。不仲だったメンバーを告白した。Travis JapanはロックバンドGLAYのリーダーのTAKUROと交流があり、家に招かれたことが。当時、中村はメンバーの川島如恵留とけんかしていて「半年ぐらい口をきいてなかった」という。「その時に僕が外の空気を吸っていた、バルコニーみたいなところで。そしたら如恵留くんも来て、そ