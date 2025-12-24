長野県箕輪町教育委員会は24日、16歳未満の少女との性行為があったとして、町学童クラブの男性指導員（74）を懲戒免職処分にしたと発表した。22日付。聞き取りに「抵抗しなかったので当然同意していると思った」と説明したが、町側は不同意性交に当たると判断した。町によると指導員は元中学教諭で、少女とは定年後に勤務した学童保育を通じて面識があった。この指導員は今年に入り、クラブの別の利用者から少女の携帯電話番号