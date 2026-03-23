2025年11月に福岡県久留米市の小学校にある学童保育施設で職員が30人の児童らの前で男子児童2人の背中をたたいたり2人の頭を押さえつけて土下座を強要したりしている事件が起きた。2026年3月21日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）で、二児の母親でもあるシドニー五輪銅メダリストの田中雅美さんは「児童との間で何があったか詳しくはわからないが、この職員が児童を謝らせたい気持ちの方法が違うのではないかと思った」と話し