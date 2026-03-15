4月の進学や進級をきっかけに、子どもが「スマホを買って」とねだってくることがあります。その際、「スマホが原因でトラブルや犯罪に巻き込まれるのが心配」「スマホに依存して勉強しなくなる」などと感じる一方、「周りのみんなは持っているよ」と言われると焦ってしまいますよね。SNS上では「子どもにスマホ持たせるタイミングむずい」「今はスマホで何でもできてしまうし、犯罪の温床にもなっている」などの声が上がっていま