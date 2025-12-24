クリスマスに向けて世界中の子どもたちにプレゼントを届けるため、北欧のフィンランドからサンタクロースが世界一周の旅に出発しました。【映像】サンタクロースの出発式の様子フィンランドの北部ロバニエミにある「サンタクロース村」で23日、毎年恒例のサンタの出発式が開催されました。サンタはお手伝い係のエルフから世界中の子どもの報告を受けメッセージとして「どうすれば平和に暮らせるか考えてほしい」と話しました。