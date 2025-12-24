耳を塞がないイヤーカフ型イヤホンは、ここ数年で一気に存在感を増しました。音楽に没入するための道具というより、日々の動きに音を添える存在として受け入れられてきた印象があります。一方で、イヤーカフ型を検討する際に気になるのが、音の軽さや音量不足です。構造上、低音が逃げやすく、騒がしい場所では音が埋もれやすい。便利そうではあるものの、「音が小さいのでは？」という不安がつきまとうのも正直なところでしょう。