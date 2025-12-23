2026年度末を目安にANA（全日空）、NCA（日本貨物航空）などを傘下に持つANAホールディングスは2025年12月23日、グループ内の貨物事業会社の再編に向けての検討、準備を開始することを決定したと発表しました。【写真】一般人はまず入れない!?これが「NCAのジャンボ機」スゴイ客室の内部ですANAホールディングスはこれまで、ANA、そして2025年8月にグループ会社となったNCAとのシナジーを最大限に発揮するための最適な事業体