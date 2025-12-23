【前後編の後編／前編を読む】妊娠後、妻のことがわからなくなった…「あなたと結婚したのが間違いだった」と告げられて“まじめすぎ”に疲れた45歳夫の嘆き吾妻晃太さん（45歳・仮名＝以下同）は、1年前に自身の不倫が露呈し、妻の沙保里さんと「膠着状態」にあるという。33歳の時に妊娠を機に結婚した沙保里さんは、晃太さんに言わせると「超がつくほどまじめ」な女性。「家にいる母親」になるべきとの考えから仕事をやめた