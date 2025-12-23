奈良市議のへずまりゅう氏（34）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ボーナスを支給されて間もないのに通常のお給料もこんなにあるんです」と、12月分議員報酬の明細書を公開した。 【写真】多い？少ない？へずま氏の給与明細 へずま氏は、11日に「【ご報告】地方議員冬のボーナスを公開します」として、支給額85万5558円の期末手当の明細書を公開したばかり。その際「奈良市会議員は任期が8月から