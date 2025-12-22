栃木シティは22日、MF田中パウロ淳一とJ2・J3百年構想リーグの契約を更新したと発表した。1993年10月23日生まれの32歳は、大阪桐蔭高から12年に川崎Fに加入。その後、金沢、岐阜、山口、松本を渡り歩き、23年に当時関東1部に所属していた栃木Cに加入した。加入初年度に18試合3得点を挙げてJFL昇格、2年目は25試合6得点を記録してJ3昇格に貢献。そして、在籍3年目を迎えた今季はJ3リーグ38試合11得点、ランキングトップの14ア