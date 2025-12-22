栃木CがMF田中パウロ淳一と契約更新「こんな自分でもさらに上の舞台へ行けるということを、ピッチの上で証明します」
栃木シティは22日、MF田中パウロ淳一とJ2・J3百年構想リーグの契約を更新したと発表した。
1993年10月23日生まれの32歳は、大阪桐蔭高から12年に川崎Fに加入。その後、金沢、岐阜、山口、松本を渡り歩き、23年に当時関東1部に所属していた栃木Cに加入した。
加入初年度に18試合3得点を挙げてJFL昇格、2年目は25試合6得点を記録してJ3昇格に貢献。そして、在籍3年目を迎えた今季はJ3リーグ38試合11得点、ランキングトップの14アシストを記録してJ2昇格に大きく貢献した。
クラブを通じ、田中は「加入時に掲げていた「Jリーグに戻る」という目標は達成できましたが、栃木で受けた応援とサポートは、正直想像をはるかに超える桁違いのものでした。日々スタジアムや街で感じる声援、そしてクラブに関わるすべての方の想いが、僕をここまで押し上げてくれたと強く感じています。クラブとともに力を合わせ、こんな自分でもさらに上の舞台へ行けるということを、ピッチの上で証明します。」とコメントしている。
