ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ME:Iのメンバーが4人同時脱退 相次いだ体調不良と今後の活動継続 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ ME:Iのメンバーが4人同時脱退 相次いだ体調不良と今後の活動継続 2025年12月22日 19時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11人組ガールズグループ「ME:I」のCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが脱退する 22日、所属事務所の専属マネジメント契約を満了することが発表 関係者によればグループは今後7人で活動を継続していくという 記事を読む おすすめ記事 ME:I、4人同時の脱退発表に衝撃走る「嘘でしょ」「信じたくない」COCORO（加藤心）・RAN（石井蘭）・SHIZUKU（飯田栞月）・KOKONA（佐々木心菜）が年内で活動終了へ 2025年12月22日 19時10分 『M-1』決勝翌日…大阪吉本のトリオ、解散を発表 「にんげんっていいな」やなぼう＆松井はコンビ、星河はピン芸人へ 2025年12月22日 14時35分 ＭＥ：Ｉに激震！ COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの４人が活動終了 2025年12月22日 19時0分 「まじですか…」「本当にやめちゃったよ」J１昇格を逃した徳島、増田監督の退任に「最高のフットボールをありがとう」「ほんとに悲しい」など惜しむ声続々 2025年12月16日 18時51分 ME:I、異例の4人同時に活動終了 JO1・鶴房汐恩も きょうだいグループでメンバー脱退相次ぐ 2025年12月22日 18時49分