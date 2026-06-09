2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。数子さんの最期の言葉を明かした。【動画】細木数子さん娘・細木かおり、母の半生ドラマ化「胃が痛い」テレビに出なくなった後も活動は続けていたという数子さん。晩年は家族に囲まれ、幸せな生活を送っていたという。「家族に見守られる中で自分のベッドで死にたい」と言っていた中で