お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が、7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。夫婦生活をめぐる世の中の風潮に対して、疑問をぶつけた。【写真】「娘ちゃん脚長い」アンガ山根の遺伝？11歳長女の成長した姿現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村友紀子による人気企画「