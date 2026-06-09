モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。18年に結婚した夫とのなれそめを語った。10歳上の寺の住職と結婚して8年目という森は、知り合ったきっかけを聞かれると「ワンちゃんの葬儀をお願いして。私が最初に飼ったワンちゃんなんですけど…相方みたいな感じの子で。相棒みたいな感じで何をするにも一緒に乗り越えてきた子なんですけど。亡くなって、だいぶおじいちゃんだ