お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。ストイックな肉体作りで知られる俳優・武田真治（53）の驚きの食生活を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。なかやまきんに君は芸人バラエティ軍として参戦し、番組の最後に放送された未公開トーク集でチームメートだった武田の衝撃の食生活につい