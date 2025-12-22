【第36話】 12月20日公開 【拡大画像へ】 秋田書店は12月20日、増田英二氏によるマンガ「今朝も揺られてます」第36話をチャンピオンクロスにて公開した。価格は70コイン。 本作は毎朝の通学電車を舞台に、高校生の男女2人の恋を周囲の乗客たちが応援していく新感覚のシチュエーションラブコメ。現在チャンピオンクロスでは第34話などの無料公開も行なわれている。 【最新話】