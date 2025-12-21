モデルのUTA(28)が21日、自身のインスタグラムのストーリーを更新し、父で俳優の本木雅弘の60歳の誕生日を家族で祝う様子を披露した。本木はこの日が60歳の誕生日。還暦を迎え、白髪混じりの髭をたくわえ、赤いシャツに赤いネクタイ姿の本木の姿を披露。UTAの妹の伽羅、次男・玄兎さんと思われる姿もチラリと写っている。「祝還暦」と書かれた料理や、誕生日を祝うケーキ。子供から似顔絵に「Happy Birthday DADA」などと書