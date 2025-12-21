久しぶりに実家に帰省した際、親の姿を見て「老い」を感じ、胸が締め付けられる瞬間があるのではないでしょうか。年老いていく親と、それを受け入れることのできない子ども。そこには意識の大きな隔たりがあります。ある男性のケースをみていきます。久しぶりの帰省で見た、母の「小さくなった背中」「『お年玉、取っておきなさい。あんたの家のローンの足しにでもするといいわ』と言って差し出されたのは、茶封筒に入った分厚い札