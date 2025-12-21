久しぶりに実家に帰省した際、親の姿を見て「老い」を感じ、胸が締め付けられる瞬間があるのではないでしょうか。年老いていく親と、それを受け入れることのできない子ども。そこには意識の大きな隔たりがあります。ある男性のケースをみていきます。

久しぶりの帰省で見た、母の「小さくなった背中」

「『お年玉、取っておきなさい。あんたの家のローンの足しにでもするといいわ』と言って差し出されたのは、茶封筒に入った分厚い札束でした」

都内のメーカーに勤務する高橋健一さん（55歳・仮名）。今年の正月、妻と娘を連れて、埼玉にある実家へ1年ぶりに帰省したときのことです。父はすでに他界しており、実家には82歳になる母・良子さん（仮名）が1人で暮らしています。

「最初は数万円のお年玉かと思ったんです。孫（健一さんの娘）にやるには仰々しい袋だなと思って中身を見たら、帯封がついた100万円が入っていて……。思わず『なんだこれ！』と大声を出してしまいました」

健一さんは慌てて返そうとしました。母の年金は月12万円ほど。父の遺した預金があるとはいえ、決して裕福な暮らしぶりではありません。実家の畳は日焼けし、冬場でも暖房をケチって厚着で過ごすような生活をしている母が、ポンと出す金額ではなかったからです。

「こんな大金受け取れないと突っ返しました。母も80を超えてますから、病院に薬にと、お金がかかるでしょうし」

しかし良子さんは急に真顔になり、寂しげな笑みを浮かべてこう言ったそうです。

「いいのよ。お金を残しておいたところで、あの世には持っていけないでしょ」

詳しく話を聞くと、実は良子さんは昨秋の健康診断で内臓に病気が見つかっており、医師からは手術を勧められていたといいます。しかし、母はその事実を健一さんに黙っていたうえに、手術を断っていたのです。

「『もうこの歳になると、病気になって手術したところで長く生きられないでしょ。ドブに捨てるようなものよ。大した変わらないなら、痛い思いをして高い入院費を払っても意味ないわ』と。手術しない分お金が浮いたと、私にくれようとしたらしいです」

その言葉を聞き、健一さんは、実家が随分とキレイに片付いていることに気づきます。部屋の隅には不用品と書かれた段ボールが山積みになっています。良子さんは1人静かに「終活」を進めていたのです。

「お年玉だなんて言いましたけど、あれは母なりの『遺産分与』だったんですよね。『今まで苦労かけたから、最後くらい役に立ちたい』なんて言われて、情けないやら悲しいやらで、涙が出てきました」

結局、健一さんは「これで一番いい治療を受けてほしい。家族のために長生きしてほしい」と頭を下げました。しかし、良子さんは「家族には迷惑をかけたくない」「その分、家族のために役に立ちたい」と押し問答が続いたといいます。

迷惑をかけたくない親、長生きしてほしい子ども

厚生労働省『令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査』によると、自身の人生の最終段階における医療・ケアについて、68.6％が「話し合ったことがない」と回答。その理由として最も多かったのは「話し合うきっかけがなかったから」（62.8％）でした。また「話し合うきっかけがあるとしたらいつか」の問いで最も多かったのが「家族等の病気」で54.8％。次いで「自身の病気」で47.7％でした。

さらに「どこで最期を迎えたいか考える際に、重要だと思うこと」として、最も多い声が「家族等の負担にならないこと」（71.6％）。良子さんの極端ともいえる行動。しかしその背景には、最後を前に多くの人が抱く共通の感情がありました。

【どこで最期を迎えたいか考える際に、重要だと思うこと】

家族等の負担にならないこと…71.6％

体や心の苦痛なく過ごせること…60.2％

経済的な負担が少ないこと…55.9％

自分らしくいられること…48.7％

家族等との十分な時間を過ごせること…43.4％

信頼できる医師、看護師、介護職員などにみてもらうこと…42.0％

人間としての尊厳を保てること…36.1％

自分の住み慣れた場所にいること…35.7％

親は家族に迷惑をかけることに対して、極端にネガティブになっています。経済的にも、子どもたちの負担にはなりたくないと考えているもの。一方で、残されるであろう子どもからしたら、お金が多少かかろうと1日でも元気で長生きしてもらいたいと願うものです。人生の終わりを前に、親子の間には大きな意識のギャップが生まれます。

ただそのギャップをそのままにしておくと、そのときを迎えたときに大きな後悔になるもの。盆や正月は、親が抱いている「老後の生き方」「最期の迎え方」について、膝を突き合わせて話し合うよい機会です。

［参考資料］

厚生労働省『令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する 意識調査』