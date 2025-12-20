12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶áÆüÃæ¤ËËºÇ¯²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢Ìë¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñµ¢¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ß²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼Ö»þ¤ËÓÒÅÇ¡¢¤ªÏ³¤é¤·¡Ä¹â³Û¤Ê¡ÖÀ¶ÁÝÈñ¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¡ÈÂÐ½èË¡¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Î¤ò¸«³Ý