¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼Ö»þ¤ËÓÒÅÇ¡¢¤ªÏ³¤é¤·¡Ä¹â³Û¤Ê¡ÖÀ¶ÁÝÈñ¡×ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤é»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡©¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ
¡¡12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶áÆüÃæ¤ËËºÇ¯²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢Ìë¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñµ¢¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ß²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼Ö»þ¤ËÓÒÅÇ¡¢¤ªÏ³¤é¤·¡Ä¹â³Û¤Ê¡ÖÀ¶ÁÝÈñ¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¡ÈÂÐ½èË¡¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Î¤ò¸«³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·ÅÓÃæ¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ÖÆâ¤ÇÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ç¢¤äÊØ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¼ÖÆâÀ¶ÁÝÈñ¡×¤Ê¤É¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨ÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ç¤â»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º´Æ£¤ß¤Î¤êË¡Î§»öÌ³½ê¤Îº´Æ£¤ß¤Î¤êÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¾è¼Ö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤·¼ÖÆâ¤ÇÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤È¤Î´Ö¤Ç¡ÖÎ¹µÒ±¿Á÷·ÀÌó¡×¡Ê¾¦Ë¡589¾ò¡Ë¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ËºÇÁ±¥ë¡¼¥È¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¾èµÒ¤ò±¿Á÷¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¾èµÒ¤Ë¤â±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤Î¤Û¤«¡¢±¿Å¾¼ê¤ä¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¼Ö¤·¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤ï¤º¡¢ÓÒÅÇ¤·¤Æ¼ÖÆâ¤ò±ø¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¥È¥¤¥ì¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾è¼Ö¤·¡¢Ï³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¾èµÒ¤ÎµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â»³²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Íø±×¡Ê°ï¼ºÍø±×¡Ë¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¼ÖÆâ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ»³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢±ø¤ì¤ÎÄøÅÙ¤¬·Ú¤¯¡¢¥·¡¼¥È¤â¤Ï¤Ã¿åÀ¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¼«¿È¤¬¤µ¤Ã¤È¿¡¤¼è¤ëÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ»³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢±ø¤ì¤ÎÄøÅÙ¤ä½¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢Í½þ¤Ç¶È¼Ô¤ËÀ¶ÁÝ¤ò°ÍÍê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼ÖÆâÀ¶ÁÝ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¼ÂÈñ¤Ï»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¤Ï¡¢¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â1Ëü±ß¤«¤é3Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ï¼ºÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍè±Ä¶È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¶â³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤ÎÇÛ¼Ö¤Î¹©É×¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂ»³²¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÄÌ¾ï¡¢¿ô½½Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¿ô½½ËüÃ±°Ì¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ï¡¢²áÂç¤ÊÀÁµá¤ËÅö¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çå½þ¶â³Û¤Ç¤â¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Å¬Àµ¤Ê¶â³Û¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀèÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¾èµÒµñÈÝ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÆ»Ï©±¿Á÷Ë¡13¾ò¡Ë¤¬¡¢¡ÖÅ¥¿ì¤·¤¿¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÉÔ·é¤ÊÉþÁõ¤ò¤·¤¿¼ÔÅù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÎ¹µÒ¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¼Ô¡×¤ÏµñÀä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È±¿Í¢µ¬Â§13¾ò3¹æ¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¤Î¾è¼Ö¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢±Ä¶È¾å¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼êÂ¦¤¬¾è¼Ö¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ì¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤«¤é¾è¼Ö¤¹¤ë¡¢¾è¼ÖÃæ¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ß¼Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÒÂ¦¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÅ¥¿ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£