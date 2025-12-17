消防によりますと、17日午前6時半すぎ、東京都板橋区幸町の2階建て住宅で火事がありました。火は南側に隣接する建物にも延焼していて、消防車25台が出動し、消火活動にあたっているということです。また、火元とみられる家に住む住人1人と連絡がとれていないということです。