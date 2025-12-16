農林水産省が１６日発表した１２月の食品価格動向調査によると、鶏卵（サイズ混合・１０個入り）の全国平均小売価格（税込み）は３０８円で、現在の調査方法となった２０１２年５月以降の最高値となった。過去５年の同時期平均と比べて２７％高い水準だ。鶏卵の供給は、高病原性鳥インフルエンザの流行に大きく左右される。２３年の春先も鳥インフルの影響で鶏卵価格が上昇して「エッグショック」と呼ばれ、同７月には３０６円