物価高で注目を集めるパン作りの初挑戦レシピ 和食は根強く継続クックパッドニュース

物価高で注目を集めるパン作りの初挑戦レシピ 和食は根強く継続

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • クックパッドが「初めて挑戦する料理」の変遷を調査した
  • 2024年以降、食品価格高騰と時期を同じくしてパンへの初挑戦が急増
  • 物価高を背景に、趣味性から実益性へとシフトしている実態を報告した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. オズワルド伊藤 9月に破局明かす
  2. 2. 佳子さま愛子さまの服めぐり危惧
  3. 3. 主婦殺害 女に泣かれ大変だった
  4. 4. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
  5. 5. DASH三瓶金光さんの訃報に衝撃
  6. 6. 「小林麻耶」2年半ぶり芸名復活
  7. 7. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
  8. 8. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
  9. 9. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
  10. 10. 『ワンピース』新キャラ役は津田健次郎！PV公開　シャンクスに似た男…シャムロック聖を演じ衝撃の一言
  1. 11. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
  2. 12. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
  3. 13. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
  4. 14. 日本人親子はねられ母死亡 韓国
  5. 15. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
  6. 16. 歌舞伎町の映画館に刃物女 確保
  7. 17. 元俳優・押尾学 獄中生活明かす
  8. 18. 不倫後 松本人志からの1行に涙
  9. 19. 爆破予告で工大祭中止→悲痛の声
  10. 20. 英孝 好きなものを伝えない理由
  1. 1. 佳子さま愛子さまの服めぐり危惧
  2. 2. 主婦殺害 女に泣かれ大変だった
  3. 3. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
  4. 4. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
  5. 5. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
  6. 6. 歌舞伎町の映画館に刃物女 確保
  7. 7. 爆破予告で工大祭中止→悲痛の声
  8. 8. 主婦殺害「8月に逮捕覚悟した」
  9. 9. 手錠の15歳 手錠ない状態で発見
  10. 10. 主婦殺害 女は26年間毎日不安
  1. 11. 山下公園の近く 欠損遺体を発見
  2. 12. 共同通信、生成ＡＩで加工の「子ガメをくわえるタヌキ」の写真を配信取り消し…加盟社の指摘で判明
  3. 13. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
  4. 14. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
  5. 15. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
  6. 16. 窓割られ窃盗被害 埼玉で相次ぐ
  7. 17. 電車で大音量スマホ 沈黙の車内
  8. 18. DNA鑑定が示す「容疑者の性格」
  9. 19. 「秋の叙勲」発表　「ドラゴンクエスト」の生みの親でゲームデザイナーの堀井雄二さんら受章
  10. 20. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
  1. 1. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
  2. 2. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
  3. 3. ツキノワグマ食べた 注目集める
  4. 4. 膀胱炎も…女性のお尻の拭き方
  5. 5. 果物食べられない 74歳の年金額
  6. 6. 小泉氏 就任直後から「存在感」
  7. 7. 進次郎氏 中国に強い懸念を表明
  8. 8. 地面師事件「ニセ息子」見破る
  9. 9. 薬物で逮捕も…売人続ける大学生
  10. 10. 田久保氏失職も「やりきれない」
  1. 11. 紀子さま言い間違い 注目集まる
  2. 12. 公設秘書側への発注中止　維新藤田氏、疑惑報道受け
  3. 13. 生前整理「悲しい依頼」の実態
  4. 14. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
  5. 15. 石破氏より 高市氏は「積極的」
  6. 16. 怒らない人ほど注意が必要な訳
  7. 17. 首相の地元で「高市フィーバー」
  8. 18. 高市氏 解散を考えている暇ない
  9. 19. 悲痛な留守電 変わり果てた母
  10. 20. 知ってた?「油性の鉛筆」が話題
  1. 1. 26歳米女優 裸ドレスに賛否両論
  2. 2. アンドルー王子 称号と特権剥奪
  3. 3. 韓国女優と結婚 18歳ゴルファー
  4. 4. 月40万円稼がなければ性行為なし
  5. 5. 元OLチア 魅力的な衣装に釘付け
  6. 6. 習氏 シーシー大統領に祝意伝え
  7. 7. トランプ氏 異例の「G2」発言
  8. 8. トランプ米大統領不支持が59％、「米国は誤った方向に」67％　最新世論調査
  9. 9. 「飼いカンガルー」を捕獲 米国
  10. 10. 中国で「工業観光」ブーム到来か
  1. 11. 死刑で銃弾150発 脱北者語る現実
  2. 12. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
  3. 13. トランプ氏「G2」は異例の使用
  4. 14. いじめ疑惑の俳優 1審で敗訴
  5. 15. メキシココンビニ火災 23人死亡
  6. 16. 韓国で日本人親子死傷 男逮捕へ
  7. 17. G-DRAGON 各国首脳が熱い反応
  8. 18. EU公式24言語でAI開発 対抗へ
  9. 19. 米格安航空 旅客機が急降下
  10. 20. 宇宙で医薬品を宇宙で製造へ
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
  3. 3. 時給5773円「高単価祭り」の実態
  4. 4. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
  5. 5. 退職代行に抵抗 5.5万で辞めた訳
  6. 6. iPhone Air 需要ほぼなかった?
  7. 7. 最悪の殺人熊 胃袋に赤子の頭巾
  8. 8. 信用組合が反社に計10億円提供か
  9. 9. 国保 外国人らの保険料前納可に
  10. 10. 人類の「借りもの」終止符か
  1. 11. 中学受験が子の生涯所得に影響か
  2. 12. 港区 住民の6人に1人が「社長」
  3. 13. ボンカレー ひときわ好調なわけ
  4. 14. 富裕層が高級車購入 節税目的も
  5. 15. くら寿司「極上かに」フェア開催
  6. 16. キーコーヒー「10秒でコーヒー」
  7. 17. ChatGPT 低価格プランを無料提供
  8. 18. 老後資金が消えた「悪夢」とは
  9. 19. 紙ストロー廃止 企業のジレンマ
  10. 20. 中古車購入時の「商談力」ランク
  1. 1. 楽天ペイでお得に決済する方法
  2. 2. LINE1人グループ 便利な活用術
  3. 3. 宇宙服にも採用 防寒アウター
  4. 4. モビショー開幕 注目の「車」
  5. 5. 思わず唸る 受賞製品が大集合
  6. 6. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
  7. 7. iPhoneはAIがろくに機能してない
  8. 8. Amazonタブレットが40%オフに
  9. 9. 「SNSが誤情報を拡散して選挙に影響を与える仕組み」などを研究するためのデータアクセスをMetaとTikTokが妨害している
  10. 10. 「えきねっと」2000ポイントも
  1. 11. 純正キーボードがないiPad mini
  2. 12. 市岡元気先生、「CEATEC 2025」で科学の魅力を熱弁！/ TDKが「絶対に勝てないじゃんけん」を開発【まとめ記事】
  3. 13. デリバリー配達員が解説　出前館の“赤字解消策”、東京での店頭価格開始で「大戸屋参戦は大きな強み」
  4. 14. 吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
  5. 15. 「iOS14」さっそく脱獄される?
  6. 16. ISSの25周年 船内記録を公開
  7. 17. 国内製造の厚地靴下がこの冬いい仕事してくれそう。岩盤浴みたいな温かさが続くよ
  8. 18. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  9. 19. 地球に飛来する隕石、ほとんどはわずか3つの小惑星が起源か
  10. 20. 45億年前の原始地球の痕跡が、いまもマントルに眠っていた：研究結果
  1. 1. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
  2. 2. 敗北のブ軍監督 本当につらい
  3. 3. 史上初「ショウヘイ王朝」始動か
  4. 4. 大谷煽った大物にカナダ国民激怒
  5. 5. デコピンも実は現地に 写真公開
  6. 6. 「ヤマモトはGOATだ！」　MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫　送った最大級の賛辞
  7. 7. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
  8. 8. 大谷神対応 一生嫌いになれない
  9. 9. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
  10. 10. ド軍・山本の歴史的力投に米衝撃
  1. 11. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
  2. 12. ドジャースが球団史上初のWS連覇！ロバーツ監督「ショウヘイ、ヨシノブ、ロウキ 日本のファンは彼らを誇りに思っていい」
  3. 13. 由伸を引退カーショー絶賛「これ以上ヤマに何言える？」　金満批判には「俺たちは給料以上の働きだ」
  4. 14. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」　目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
  5. 15. 由伸 中0日から一夜明け喜び投稿
  6. 16. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
  7. 17. ド軍は佐々木朗希と「かわす」
  8. 18. 大谷が点滴受けていた 満身創痍
  9. 19. カーショー 優勝の瞬間に勘違い
  10. 20. MLB史に刻まれた「235球」の伝説
  1. 1. オズワルド伊藤 9月に破局明かす
  2. 2. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
  3. 3. DASH三瓶金光さんの訃報に衝撃
  4. 4. 「小林麻耶」2年半ぶり芸名復活
  5. 5. 『ワンピース』新キャラ役は津田健次郎！PV公開　シャンクスに似た男…シャムロック聖を演じ衝撃の一言
  6. 6. 日本人親子はねられ母死亡 韓国
  7. 7. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
  8. 8. 不倫後 松本人志からの1行に涙
  9. 9. 元俳優・押尾学 獄中生活明かす
  10. 10. 芽郁と明暗 窓際追いやられたか
  1. 11. 英孝 好きなものを伝えない理由
  2. 12. DASH村出演 三瓶金光さん死去
  3. 13. 北朝鮮のお笑い 衝撃事実に戦慄
  4. 14. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
  5. 15. 田代氏に覚醒剤勧めた人物→告白
  6. 16. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
  7. 17. パンツの中にお金 有吉完全敗北
  8. 18. timeleszゴリ押しするフジに不満
  9. 19. Golden SixTONES 緊急事態に衝撃
  10. 20. 意外とアンチ松本人志少ない事情
  1. 1. 正直不快…歯医者で決意の訴え
  2. 2. 年上対象 29歳の婚活の末路
  3. 3. 急に妊婦の体型に 卵巣がん判明
  4. 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
  5. 5. きれい事ではない...父の医療費
  6. 6. 白雪姫を現代にオマージュ 反響
  7. 7. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
  8. 8. 音量で若者に怒号 店去る男性
  9. 9. 「十川」はなんて読む？「とがわ」でも「じゅうがわ」でもありません！
  10. 10. 1枚でもきまる GUの白ロンT
  1. 11. 「特定小型原付」意外な声も?
  2. 12. GU セットワンピが今季も登場
  3. 13. 秋冬コーデ 出番増ニットTOPS
  4. 14. 息子爆弾発言に「チャラ男」真髄
  5. 15. 1枚でサマ見え ユニクロワンピ
  6. 16. 3COINSで人気のスマホショルダー
  7. 17. 1990円になったユニクロの優秀服
  8. 18. 40・50代の上品見えに役立つZARA
  9. 19. 子どものプロが描く育児漫画
  10. 20. 立てたまま荷物出し入れ 便利さ