【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・俳優・アーティストとして活動する宮野真守が12月13日（土）・14日（日）に神奈川県・横浜アリーナにてライブツアーを開催。今回のライブテーマはリゾートホテルをテーマに常夏のバカンスをファンと共に旅する内容となり、11月19日（水）にリリースされたニューアルバム「FACE」を軸にアンコール含む全20曲をパフォーマンス。12月13日（土）・14日（日）の両日で約2万人を魅了した。