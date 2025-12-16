１２月１４日の香港Ｃで２着だったベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が現役を引退することが１６日、分かった。上村調教師が明らかにした。今後はＪＲＡ競馬学校（千葉県白井市）での検疫を経て、北海道安平町・社台スタリオンステーションで種牡馬入りする予定。２２年１１月の阪神（芝１８００メートル）でデビューＶを飾ると、２３年２月のセントポーリア賞も勝利。続くスプリングＳ・Ｇ２で