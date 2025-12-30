あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第190回】2025年でもっとも印象に残った馬。レース、そして自分がもっとも会心だった馬券と、理由、手にした金額も教えてください。＊＊＊有馬記念は本命レガレイラが4着で撃沈しました。十分悩んで導き出したので、1ミリの後悔もありませ