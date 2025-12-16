グラビアアイドルの高橋凛さん（35）が、2025年12月13日にインスタグラムを更新。引き締まった腹筋がのぞくトレーニングウェア姿を公開した。「おばあちゃんになっても筋トレしてたい」高橋さんは1月、17キロのダイエットに成功したことを公表。11月にはXで、4月から7キロ増量したことを明かし、「筋トレを続けていれば、たくさん食べても体はちゃんと締まる」と投稿していた。12月13日のインスタグラムでは、「おばあちゃんになっ