15日朝、JR常磐線で点呼後の運転士が再び寝てしまい、出発時刻がおよそ24分遅れました。JR東日本によりますと、千葉県の我孫子駅を午前6時26分発予定だった常磐線の下り列車について、出発の10分ほど前、駅から運行を管理する部署に出発準備ができていないと連絡がありました。確認したところ午前5時33分の点呼には来ていたこの電車の運転士が部屋に戻って再び寝てしまっていたということです。運転士を起こし、電車はおよそ24分遅