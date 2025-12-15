日本エイサーは、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いユーザーに向けたゲーミングブランド「Nitro」から、GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載したゲーミングPC「ANV15-52-F76Z55」「ANV15-52-F76Y55」モデルを発表した。ANV15-52-F76Z55は、22万9800円（公式ストア価格）で発売中。ANV15-52-F76Y55は12月19日発売だ。●RTX 5050 搭載でAI処理までできる 冷却機能も進化新モデルは、インテル Core i7-13620H プロセッ