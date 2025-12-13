アルペンスキーW杯女子滑降でボンが優勝アルペンスキーのワールドカップ（W杯）女子滑降第1戦が12日、スイス・サンモリッツで行われ、41歳のリンゼイ・ボン（米国）が優勝した。2010年バンクーバー五輪の滑降で金メダルを獲得したボンが、表彰台の中央に帰ってきた。1分29秒63でライバルを圧倒。表彰式では万感の涙を流した。アルペンW杯では男女を通じて最年長優勝。アルペンスキーのワールドカップ、Audi FIS Ski World Cu