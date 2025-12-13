アルペンスキーW杯女子滑降でボンが優勝

アルペンスキーのワールドカップ（W杯）女子滑降第1戦が12日、スイス・サンモリッツで行われ、41歳のリンゼイ・ボン（米国）が優勝した。

2010年バンクーバー五輪の滑降で金メダルを獲得したボンが、表彰台の中央に帰ってきた。1分29秒63でライバルを圧倒。表彰式では万感の涙を流した。

アルペンW杯では男女を通じて最年長優勝。アルペンスキーのワールドカップ、Audi FIS Ski World Cup公式インスタグラムが「泣いているのは誰？」「リンゼイ・ボン、おめでとう。素晴らしい！」として感涙の動画を公開すると、海外ファンから祝福が相次いだ。

「本当にあなたを誇らしく思うわ。これからも頑張って」

「君は、あの年齢であらゆる怪我や苦労を乗り越えて、本当に伝説だ。言葉がないよ」

「本当に非現実的」

「史上最高が戻ってきた！」

「素晴らしい瞬間だわ！」

「女子スポーツのゲームチェンジャーだ！！」

「本当に誇らしいし、とても嬉しい！！ 君より強い人はいない！！」

1984年10月18日生まれの41歳はレースで膝の靭帯断裂や骨折などを経験し、2019年に引退を表明。モデルとしても活躍したが昨年現役にカムバックした。復帰後初のW杯制覇で、2026年ミラノ・コルティナ五輪での活躍へ期待が高まってきた。



（THE ANSWER編集部）