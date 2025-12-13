»¥ËÚÀ¾½ð¤Ï£±£²Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î£µ£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢·Ù»¡´±¤é¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¸½¶â¤ä¶â²ô¤Ê¤É·×Ìó£±²¯£²£²£°£°Ëü±ß¤òº¾¼è¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï£±£±·î£²£¶Æü¡¢Ê¡Åç¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é£³¿Í¤«¤é¡Ö¸ýºÂ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¹´Â«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ñ»º¤ò¹´Â«¤¹¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃËÀ­¤Ïº£·î£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤ËÌó£¸£°£°£°Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶â²ô¤Î¹ØÆþ¤â