タレントでインフルエンサー・深田えいみが２８日、ＡＢＥＭＡ「資産、全部売ってみた」に出演した。有名人のリアルな資産、経済事情をのぞき見するバラエティー。深田は、番組中で過去のトラウマを告白。「小学校の２年生から中学校の２年生まで、いじめを受けていました。毎日でした。本当に毎日…」と切り出した。つづけて「目の前で自分の人型を書かれて、４人、５人くらいとかにズサズサにカッターナイフで（切り刻ま