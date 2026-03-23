外国人観光客が日本の自動販売機の多さに驚くというのはよく聞く話だ。屋外に無人で設置されていると、海外だと壊されて金を盗まれるリスクが高いが、日本では多数あるため治安の良さの象徴となっている。 しかし近年、そんな自販機の台数が減少しているという。 日本自動販売システム機械工業会によると、2000年に全国で約560万台あったのがピークで、24年には391万3000台まで激減。自販機の種類の内訳はジュース、